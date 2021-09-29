Osayi Samuel'den Vitor Pereira itirafı

"Yanıma geldi ve endişelenmememi söyledi" Sarı-lacivertli futbolcu, “Vitor Pereira fantastik bir antrenör. Sadece saha içinde değil. Dün bir gole sebep oldum, maçtan sonra üzgün olacağımı biliyordu. Yanıma geldi ve ‘Endişelenme, bir sonraki maça odaklan’ dedi. O anda gerçekten çok mutlu etti beni” diye konuştu.