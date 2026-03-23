Osimhen için sürpriz iddia: Türkiye'den kulüp satın alacak
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı yıldızın 1. Lig ekibi İstanbulspor'u satın almak istediği ve Nijerya ile Türkiye arasında futbol odaklı bir yapı kurmayı hedeflediği öne sürüldü.
Galatasaray’ın sezon başında 75 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu kez yeşil sahalardaki golleriyle değil, Türkiye’deki yatırım planlarıyla gündemde. Afrik Foot’un iddiasına göre yıldız futbolcu, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u satın almayı hedefliyor.
Akademi kurmayı planlıyor
Osimhen’in bu yatırımın arkasında sadece bir kulüp sahibi olmak değil, geniş kapsamlı bir altyapı projesi olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında Nijerya’da kurulacak bir futbol akademisiyle Türkiye arasında bir yetenek köprüsü kurulması planlanıyor.
İstanbulspor'dan açıklama
Söz konusu iddialar sonrası HT Spor’a konuşan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Haberleri biz de gördük ancak kulüp başkanı olarak bize ulaşan resmi bir teklif veya girişim yok" ifadelerini kullanarak iddialara şimdilik nokta koydu.
Ameliyata alındı
Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçında sakatlanan golcü oyuncu, sağ ön kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı. Koldaki kırığın tipi ve ameliyatın seyrine göre, Osimhen’in en az 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.