Osimhen Şampiyonluk kupasını kaldırdı, taraftara mesajını verdi!
Trendyol Süper Lig'te şampiyonluğunu ligin bitişine 2 hafta kala ilan eden ve şampiyonluk kupasını da dün İstanbul'daki dev etkinlikte kaldıran Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen'in Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gelecek sezon için gelen sorulara yanıt verdi.
SÜPER Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Yenikapı'da organize edilen görkemli kutlamayla kupasını kaldırdı. Kupa törenine ve etkinliğe ise sarı-kırmızılı taraftarların Victor Osimhen sevgisi damgasını vurdu.
Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Ailesiyle sahneye gelen Osimhen daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen’e takımda kalması için tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar “Gitme biraz da senin aşkın olayım” pankartı açarken, Yenikapı’da yer alanlar “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” sloganları attı. Podyuma “Yarim Yarim” şarkısıyla geldikten sonra Nijeryalı golcü coşkuyla karşılanırken; Teknik direktör Okan Buruk dahil olmak üzere Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kerem Demirbay mikrofonu eline alarak “Stay with us Osimhen” dedi.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı gol makinesi Victor Osimhen'in astronomik bonservis bedeli nedeniyle Galatasaray'a veda etmesine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı gol makinesi Victor Osimhen, kutlamalarda açıklamalarda bulundu.