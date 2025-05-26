Osimhen Şampiyonluk kupasını kaldırdı, taraftara mesajını verdi!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen’e takımda kalması için tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar “Gitme biraz da senin aşkın olayım” pankartı açarken, Yenikapı’da yer alanlar “Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor” sloganları attı. Podyuma “Yarim Yarim” şarkısıyla geldikten sonra Nijeryalı golcü coşkuyla karşılanırken; Teknik direktör Okan Buruk dahil olmak üzere Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kerem Demirbay mikrofonu eline alarak “Stay with us Osimhen” dedi.