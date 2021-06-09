Oussama Tannane uçaktan paylaştı; İstanbul'a geliyor
Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu. Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretmişti.
Sezonu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
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Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu.
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Vitesse forması giyen Oussama Tannane'nin paylaştığı hikayede İstanbul'a geleceği görülüyor.
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Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretti.
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