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Oussama Tannane uçaktan paylaştı; İstanbul'a geliyor

Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu. Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretmişti.

Sezonu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. 

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Adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin, Instagram'da paylaştığı hikaye gündem oldu. 

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Vitesse forması giyen Oussama Tannane'nin paylaştığı hikayede İstanbul'a geleceği görülüyor. 

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Faslı yıldız bu sezon Hollanda Ligi'nde çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 12 asist üretti. 

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