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Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor

Türkiye - İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Milli futbolcu sezonun kalan kısmında Norwich City forması giyemeyecek.

Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor - Resim: 1

Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. 

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Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor - Resim: 2

Türkiye ve İtalya arasında oynanan özel maçta sakatlanan 22 yaşındaki stoper sezonu kapattı.

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Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor - Resim: 3

Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith, "Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var" ifadelerini kullandı.

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Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor - Resim: 4

Bu sezon sakatlık ve hastalıklarla boğuşan Ozan Kabak, Premier Lig'de 11 mücadelede forma giydi.

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