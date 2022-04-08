Ozan Kabak yuvasına geri dönüyor

Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith, "Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var" ifadelerini kullandı.