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  4. Ozan Kabak'a 10 milyon euroluk teklif

Ozan Kabak'a 10 milyon euroluk teklif

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak için İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi.

Sevilla'dan Ozan Kabak Atağı geldi.

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İspanyol ekibi geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

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Todofichajes'te yer alan habere göre Schalke'nin Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Ozan Kabak, Alman ekibinde kalmak istiyor. 

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İki kulübün anlaşma sağladığı ve birkaç pürüzün ardından transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.

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