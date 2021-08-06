Ozan Kabak'a 10 milyon euroluk teklif
Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak için İspanyol ekibi Sevilla devreye girdi.
Sevilla'dan Ozan Kabak Atağı geldi.
1 / 5
İspanyol ekibi geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için 10 milyon euroluk teklifte bulundu.
2 / 5
Todofichajes'te yer alan habere göre Schalke'nin Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Ozan Kabak, Alman ekibinde kalmak istiyor.
3 / 5
İki kulübün anlaşma sağladığı ve birkaç pürüzün ardından transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
4 / 5