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  3. 26 Ekim 2018 12:25

Ozan Kabak'a dev talip !

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvenerek lig maçlarında forma verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girdi.

Ozan Kabak'a dev talip !

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvenerek lig maçlarında forma verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girdi.

(Vatan)

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Ozan Kabak'a dev talip !

Başta Inter olmak üzere birçok kulüp, oyuncunun görev yaptığı karşılaşmaları tek tek analiz ediyor.

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Ozan Kabak'a dev talip !

İtalya'dan yükselen iddialar sonrasında Avrupa'nın devleri de sarı-kırmızılı ekibin 18'lik yıldızı için kolları sıvadı.


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Ozan Kabak'a dev talip !

Ozan hakkında veriler toplayan scout, menajer ve istatistikçilerin raporlarına göre önümüzdeki yaz döneminde futbolcu için Galatasaray'ın kapısının çalabileceği belirtiliyor.

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