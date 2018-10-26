Ozan Kabak'a dev talip !
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvenerek lig maçlarında forma verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in güvenerek lig maçlarında forma verdiği Ozan Kabak, Avrupa'nın önde gelen takımlarının gündemine girdi.
(Vatan)
Başta Inter olmak üzere birçok kulüp, oyuncunun görev yaptığı karşılaşmaları tek tek analiz ediyor.
İtalya'dan yükselen iddialar sonrasında Avrupa'nın devleri de sarı-kırmızılı ekibin 18'lik yıldızı için kolları sıvadı.