Ozan Tufan ezeli rakibe transfer oluyor
Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan Fenerbahçe'nin ezeli rakibine transfer oluyor.
İsmail Kartal'la yaşadığı anlaşmazlık sonrası Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Aykut Kocaman döneminde Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan, Akdeniz temsilcisinde Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Fenerbahçe'ye geri dönen tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerde yine hayal kırıklığı yarattı ve sezon başında Watford'a kiralandı.
Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.
Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Ozan Tufan hakkında özel bir rapor hazırlamasını istedi. Kazancı'nın milli futbolcunun transferi konusunda olumlu rapor vermesinin ardından da siyah-beyazlılar harekete geçti.