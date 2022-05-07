Ozan Tufan ezeli rakibe transfer oluyor

Watford'da istenen performansı sergileyemeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri döndü. Yaşanan sakatlıklar sonrası sarı-lacivertlilerde formayı kapan Ozan Tufan, bir süre sonra yeniden yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil'le İsmail Kartal arasında yaşanan gerilime dahil olan 27 yaşındaki oyuncu, tecrübeli teknik adam tarafından Mesut Özil'le birlikte süresiz kadro dışı bırakıldı.