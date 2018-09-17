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  3. 17 Eylül 2018 14:05

Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !

Bu sezon 5 gol atan Beşiktaş’ın stoperi Pepe, Real Madrid’li Sergio Ramos’u solladı. Yeni Malatya maçında 16 ikili mücadele kazanıp rekorunu kırdı.

Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Pepe adeta yıllara meydan okuyor.

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Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !

35 yaşına gelmesine rağmen çevikliğinden bir şey kaybetmeyen Portekizli yıldız, savunmadaki mesaisine ek olarak hücumda da gol şov yapıyor.

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Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !

Pepe, bu sezon forma giydiği 9 maçta fileleri tam 5 kez sarstı. Lig'de Akhisar ve Antalya'dan sonra Y.Malatya'yı da avladı. Avrupa'da da Partizan ağlarına 2 gol bırakmıştı. Linz maçında Negredo'nun attığı golle tur gelirken, asisti yapan isim de Pepe'den başkası değildi.

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Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !

Pepe, attığı bu gollerle Avrupa'nın en skorer savunma oyuncusu durumunda.

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