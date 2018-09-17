Pepe, Sergio Ramos'u geride bıraktı !
Bu sezon 5 gol atan Beşiktaş’ın stoperi Pepe, Real Madrid’li Sergio Ramos’u solladı. Yeni Malatya maçında 16 ikili mücadele kazanıp rekorunu kırdı.
35 yaşına gelmesine rağmen çevikliğinden bir şey kaybetmeyen Portekizli yıldız, savunmadaki mesaisine ek olarak hücumda da gol şov yapıyor.
Pepe, bu sezon forma giydiği 9 maçta fileleri tam 5 kez sarstı. Lig'de Akhisar ve Antalya'dan sonra Y.Malatya'yı da avladı. Avrupa'da da Partizan ağlarına 2 gol bırakmıştı. Linz maçında Negredo'nun attığı golle tur gelirken, asisti yapan isim de Pepe'den başkası değildi.