Pistte tarihi başarı: Ayhancan Güven’den tarihi şampiyonluk

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull’un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.