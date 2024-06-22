Portekiz'e karşı direnemedik: Türkiye: 0 - Portekiz: 3
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. A Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.
Maç Portekiz'in 3 gollü galibiyetiyle sonuçlandı.
6’ncı dakikada Kaan Ayhan’ın uzun pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Zeki Çelik ortaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun dokunuşunda kaleye doğru yönelen topu Portekiz savunması uzaklaştırdı.
22’nci dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen Portekiz atağında Nuno Mendes yerden ortaladı. Savunmada seken topu önünde bulan Bernardo Silva, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
29’uncu dakikada Portekiz farkı 2’ye çıkarttı. Cancelo, ara pasıyla Ronaldo’yu savunma arkasına kaçırmak istedi. Araya giren Samet Akaydin, kaleci Altay’ın açıldığını görmeden geri pas verince topu kendi ağlarıyla buluşturdu: 0-2.
56. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes’e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşmasının 11’ine göre Portekiz mücadelesinde 4 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, Gürcistan maçında oynayan; Mert Günok, Mert Müldür, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın yerine Portekiz karşısında; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’na görev verdi.
Kaleyi Altay Bayındır’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu ile oluşturdu. Orta sahada Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü’yü sahaya süren Vincenzo Montella, hücum hattında ise Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi.