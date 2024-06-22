Portekiz'e karşı direnemedik: Türkiye: 0 - Portekiz: 3

Kaleyi Altay Bayındır’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu ile oluşturdu. Orta sahada Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü’yü sahaya süren Vincenzo Montella, hücum hattında ise Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirdi.