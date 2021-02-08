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  3. 08 Şubat 2021 22:45

Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır radardan çıkmıyor! Çakır'ı iki Premier Lig ekibi West Bromwich ve Brighton Albion sezon sonuna kadar takip etme kararı aldı.

Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip

Son haftalarda kurtarışlarıyla dikkat çeken Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İngiliz kulüplerinin radarından çıkmıyor.

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Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip

Sezon başında Chelsea'nin gündemine gelen milli eldiveni şimdi de West Bromwich Albion ve Brighton takip listesine dahil etti.

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Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip

24 yaşındaki file bekçisini scout ekiplerine izletecek olan iki Premier Lig kulübünün performansına göre sezon sonunda teklif yapabilecekleri kaydedildi. 

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Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip

Avrupa Şampiyonası öncesi milli formaya yakın isimler arasında olan Uğurcan için gelen yetki belgesi talepleri ise reddediliyor. 

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