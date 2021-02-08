Premier Lig ekiplerinden Uğurcan Çakır'a sıkı takip
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır radardan çıkmıyor! Çakır'ı iki Premier Lig ekibi West Bromwich ve Brighton Albion sezon sonuna kadar takip etme kararı aldı.
Son haftalarda kurtarışlarıyla dikkat çeken Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İngiliz kulüplerinin radarından çıkmıyor.
Sezon başında Chelsea'nin gündemine gelen milli eldiveni şimdi de West Bromwich Albion ve Brighton takip listesine dahil etti.
24 yaşındaki file bekçisini scout ekiplerine izletecek olan iki Premier Lig kulübünün performansına göre sezon sonunda teklif yapabilecekleri kaydedildi.