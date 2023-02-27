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Premier Lig'te kupanın sahibi belli oldu

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United, Wembley Stadyumu’nda Newcastle United’ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi oldu.

Premier Lig'te kupanın sahibi belli oldu - Resim: 1

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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Premier Lig'te kupanın sahibi belli oldu - Resim: 2

Manchester United, 33. dakikada Carlos Casemiro’nun golüyle 1-0 öne geçti.

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Premier Lig'te kupanın sahibi belli oldu - Resim: 3

Marcus Rashford’ın 33. dakikada attığı golüyle 2-0’ı yakalayan kırmızılılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

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Premier Lig'te kupanın sahibi belli oldu - Resim: 4

İkinci yarıda başka gol olmayınca Manchester United, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.

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