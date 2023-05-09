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PSG ile ipler koptu, Messi'nin yeni takımı belli oldu

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin PSG'deki geleceği belirsizliğini korurken Agence France-Presse'ten ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PSG ile ipler koptu, Messi'nin yeni takımı belli oldu - Resim: 1

Agence France-Presse'in (AFP) son dakika haberine göre Arjantinli yıldız Lionel Messi, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

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PSG ile ipler koptu, Messi'nin yeni takımı belli oldu - Resim: 2

Haberde 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken bunun dev bir anlaşma olduğuna yer verildi.

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PSG ile ipler koptu, Messi'nin yeni takımı belli oldu - Resim: 3

Messi geçtiğimiz hafta izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için 2 hafta kadro dışı bırakılma cezası almıştı.

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PSG ile ipler koptu, Messi'nin yeni takımı belli oldu - Resim: 4

Bu sezon 28 maçta 15 gol atıp, 15 de asist yapan Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

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