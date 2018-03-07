Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı
PSG ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Dünyaca ünlü manken Belle Hadid de taraftarlar arasında yerini aldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG sahasında Real Madrid'i ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid rakibini deplasmanda da 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Maç sırasında ise yaktıları meşaleler ile adeta görsel şölen yaşattılar. Ancak bu meşaleler UEFA kuralları gereği maçın birkaç defa durmasına ve anons yapılmasına da neden oldu.