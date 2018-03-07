  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Mart 2018 16:22

Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı

PSG ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Dünyaca ünlü manken Belle Hadid de taraftarlar arasında yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG sahasında Real Madrid'i ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid rakibini deplasmanda da 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

1/ 22
Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı

Karşılaşma öncesi PSG taraftarlarının yaptığı koreografi büyük beğeni topladı.

2/ 22
Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı

Maç sırasında ise yaktıları meşaleler ile adeta görsel şölen yaşattılar. Ancak bu meşaleler UEFA kuralları gereği maçın birkaç defa durmasına ve anons yapılmasına da neden oldu.

3/ 22
Şampiyonlar Ligi maçında Bella Hadid rüzgarı

Real Madrid'i galibiyete getiren gollere Cristiano Ronaldo ve Casemiro imza atarken PSG'nin tek sayısı Edinson Cavani'den geldi.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM