Radamel Falcao ''feda'' dedi! İşte yeni maaşı

1.5 MİLYON DOLAR KESİNTİYE 'OLUR' DEDİ

34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.