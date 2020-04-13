Radamel Falcao ''feda'' dedi! İşte yeni maaşı
Liglere verilen arada mali konularda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray Yönetimi, futbolculardan maaş indirimi talebinde bulunmaya karar verdi ve golcü isim Radamel Falcao bu talebe olumlu yanıt verdi.
Liglere verilen arada mali konularda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray Yönetimi, futbolculardan maaş indirimi talebinde bulunmaya karar verdi ve golcü isim Radamel Falcao bu talebe olumlu yanıt verdi.
Futbolred.com sitesinin haberine göre; Galatasaray Yönetimi, tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını sonrasında takımda yüksek ücret alanların maaşında kesintiye gitmeyi planladı. Kadroda en fazla kazanan isim, Kolombiyalı golcü Falcao...
1.5 MİLYON DOLAR KESİNTİYE 'OLUR' DEDİ
34 yaşındaki futbolcunun 5 milyon euro garanti maaş ve elde edeceği başarılara göre 2 milyon euro da bonus hakkı bulunuyor. Habere göre, Falcao, toplam alacağı rakamdan 1.5 milyon dolar kesinti yapılmasına "Olur" cevabını verdi.
TFF, FIFA VE UEFA'DAN DESTEK ALINDI
Galatasaray yönetiminin maaş indirimi konusunda oldukça ciddi olduğu ve kabul etmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabileceği bildirildi. Hukuk ekibi mücbir sebepleri masaya yatırdı, TFF, FIFA ve UEFA'dan bu yönde destek alındı.