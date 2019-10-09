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  3. 09 Ekim 2019 13:15

Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasında yaşanan gerilim sebebiyle çalkantılı günler

Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ağustos ayında oynanan Süper Kupa finalinden de galibiyetle ayrılarak üç kupayı birden müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao olmak üzere 14 ismi kadrosuna kattı.

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Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı

2019/2020 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı

Süper Lig'in ilk 7 haftasını 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile geçen Cimbom, topladığı 10 puanla 10. sırada yer alıyor.

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