Radamel Falcao Galatasaray'ı karıştırdı
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Mustafa Cengiz-Fatih Terim arasında yaşanan gerilim sebebiyle çalkantılı günler
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ağustos ayında oynanan Süper Kupa finalinden de galibiyetle ayrılarak üç kupayı birden müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao olmak üzere 14 ismi kadrosuna kattı.
2019/2020 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.