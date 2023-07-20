Real Madrid, Arda Güler'in tek eksiğini buldu
Real Madrid'in kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler'le ilgili planı ortaya çıktı. İspanyol devi, fiziksel kapasitesini yetersiz bulduğu Arda Güler için özel program hazırladı.
Real Madrid, 20 milyon Euro ve 10 milyon Euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer etti. İspanyol devi milli yıldızla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
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Real Madrid antrenmanında etkili performans gösteren 18 yaşındaki oyuncu, eflatun beyazlıların Amerika'da katılacağı turnuvada 25 kişilik kadroda kendine yer buldu.
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Yetenekleri, yaratıcılığı ve performansı beğenilen Arda Güler'in fiziksel kapasitesi zayıf bulundu.
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AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, Arda Güler için özel program hazırladı. İspanyol devi Arda Güler'in gelişimini olumsuz etkilemeden kas gücünü artırmayı hedefleyen bir program uygulamaya başladı.
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