Real Madrid berabere kaldı, Ancelotti pişman olup Arda Güler'den özür diledi
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuna son dakikalarda dahil olan Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirerek, Güler'den özür diledi.
İspanya La Liga'nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Rodrygo'nun golüyle öne geçen Real Madrid, üstünlüğünü koruyamadı. 53. dakikada Mallorca'nın tecrübeli golcüsü Vedat Muriqi sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi. Muriqi, bu golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Maçın son anlarında, 90+7. dakikada, Real Madrid'den Mendy, Muriqi'ye yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sezon daha fazla süre alması beklenen Arda Güler, maçın 88. dakikasında Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Genç futbolcu, kısa sürede takımına katkı sağlamak için çaba gösterdi.
Defensa Central'in haberine göre, maç sonrası Carlo Ancelotti, Arda Güler ile yaptığı görüşmede pişmanlığını dile getirdi.