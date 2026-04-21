Real Madrid, Galatasaray'ın yıldızı için kolları sıvadı
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için transfer kazanı kaynamaya devam ediyor. Barcelona, PSG ve Liverpool’un ardından şimdi de Real Madrid'in, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Barcelona, PSG, Liverpool ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarında olan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için bu kez Real Madrid kolları sıvadı.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, hücum hattındaki tıkanıklığı Victor Osimhen ile çözmeyi planlıyor. Teknik ekibin, Kylian Mbappe'yi orijinal pozisyonunda oynatmak istediği, bu nedenle "9 numara" arayışına girdiği belirtildi. Osimhen'in fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle Real Madrid'in aradığı profile tam uyum sağladığı aktarıldı.
Transferin önündeki en büyük engel ise Nijeryalı yıldızın yüksek maliyeti. Galatasaray’ın, performansıyla hayran bırakan golcüsü için 100 milyon euronun altındaki rakamları pazarlık dahi etmeyeceği vurgulandı
Real Madrid yönetiminin, takıma derinlik ve güç katacağı düşünülen bu transfer için bütçe planlaması yaptığı gelen bilgiler arasında.