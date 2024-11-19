Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'te teknik direktör Ancelotti tarafından bir türlü istediği forma şansını yakalayamayan ve Real Madrid'ten ayrılacağı iddia edilen Arda Güler için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın genç yıldızı Arda Güler'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Perez, istediği süreleri bulamadığı için ayrılabileceği iddia edilen Arda Güler'in takımda kalacağını söyledi.
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NTV'nin İspanya basınında çıkan haberlerden aktardığına göre Perez, Arda için "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.
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Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in bir süredir takımdan ayrılabileceği ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceği iddia ediliyordu.
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