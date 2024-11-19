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Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'te teknik direktör Ancelotti tarafından bir türlü istediği forma şansını yakalayamayan ve Real Madrid'ten ayrılacağı iddia edilen Arda Güler için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi - Resim: 1

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın genç yıldızı Arda Güler'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi - Resim: 2

Perez, istediği süreleri bulamadığı için ayrılabileceği iddia edilen Arda Güler'in takımda kalacağını söyledi.

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Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi - Resim: 3

NTV'nin İspanya basınında çıkan haberlerden aktardığına göre Perez, Arda için "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullandı.

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Real Madrid kulübeye mahkum edilen Arda Güler için kararını verdi - Resim: 4

Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in bir süredir takımdan ayrılabileceği ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilebileceği iddia ediliyordu.

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