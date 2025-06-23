Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı...

Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Asencio kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10 kişi bıraktı. 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.