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Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: İHA
Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... - Resim: 1

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

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Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... - Resim: 2

Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Asencio kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10 kişi bıraktı. 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 

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Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... - Resim: 3

60. dakikada Arda Güler, yerini Luka Modric'e bırakırken, Real Madrid 70. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 

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Real Madrid'i zafere Arda Güler taşıdı... - Resim: 4

80. dakikada Pachuca ekibinde Elias Montiel fileleri havalandırırken, mücadele Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

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