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  3. 15 Haziran 2019 17:30

Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilere dünya

Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...

Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.

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Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...

Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz!

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Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...

İspanyol devinin forveti Jovic'le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı.

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Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...

Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

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