Real Madrid'in golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor...
Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertlilere dünya
Fenerbahçe için transferde çılgın bir iddia ortaya atıldı. Soldado ve Slimani ile yolların ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Real Madridli Mariano Diaz'la ilgilendiği yazıldı.
Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe'nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariano Diaz!