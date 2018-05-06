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  3. 06 Mayıs 2018 15:45

Bu yıldızlar Dünya Kupası'nda yok !

14 Haziran'da Rusya'da başlayacak 2018 Dünya Kupası'nda sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek futbolcular iyice netlik kazanmaya başladı. İşte 2018 Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar...

Bu yıldızlar Dünya Kupası'nda yok !

ENES ÜNAL (TÜRKİYE)

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Bu yıldızlar Dünya Kupası'nda yok !

ZLATAN IBRAHIMOVİC

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Bu yıldızlar Dünya Kupası'nda yok !

RYAN BABEL (HOLLANDA)

3/ 49
Bu yıldızlar Dünya Kupası'nda yok !

LAURENT KOSCİELNY (FRANSA)

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