Rıdvan Dilmen açıkladı: ''5 yeni transfer şart''
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI "Transferde Fenerbahçe'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız."
"Fenerbahçe kimleri almalı? sağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım"
"Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur."