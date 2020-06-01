Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'de o isim yolcu
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI "1 Haziran'dan itibaren yeni normal ile ilgili birçok karar alındı. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değil. Mesafe, maske ve temizliği unutmadan yaşantımıza devam edeceğiz. Ekonomik olarak da ayakta kalmak lazım. Yeni normale dönerken, tekrar geriye dönmemek adına hepimize sorumluluklar düşüyor."
"Rusya seyircili oynama kararı aldı, o enteresan. Hayırlısı olsun, dünya sağlığı ve ülkemiz için güzel günler gelir diye düşünüyorum. Dua edeceğiz ancak tedbirimizi de alacağız. Futbolda hedeflenen bir tarih vardı ve şimdilik kelimesi kalktı. 12 Haziran'da Allah nasip ederse ligimiz start alacak. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız sporcusundan, aşçısına kadar."
"BU SEZON İÇİN SEYİRCİ OLMASIN" "Bence bu sezon için seyirci olmasın, önümüzü görme açısından önemli. Risk alınacak durumda değil. Atalanta Teknik Direktörü, 62 yaşında, meğerse Mart ayında kendini karantinaya almış ve hastalığı geçirmiş. Ne olduğunu bilmediğimiz bir düşman ile karşı karşıyayız."