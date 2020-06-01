Rıdvan Dilmen açıkladı! Fenerbahçe'de o isim yolcu

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI "1 Haziran'dan itibaren yeni normal ile ilgili birçok karar alındı. Bu her şey güllük gülistanlık olacak demek değil. Mesafe, maske ve temizliği unutmadan yaşantımıza devam edeceğiz. Ekonomik olarak da ayakta kalmak lazım. Yeni normale dönerken, tekrar geriye dönmemek adına hepimize sorumluluklar düşüyor."