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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Dilmen, ''Arda, Galatasaray'a dönmeyi hak ediyordu. Arda bu mu, bu değil ama bu tür oyuncuları kullanmasını seven bir teknik adamı var.'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.

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Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

Dilmen, penaltı pozisyonunu ve Arda Turan'ın performansını değerlendirdi.    

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Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

"El doğal konumda olmadığı için pozisyona hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı.   

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Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...

Fatih Terim'in kafasındaki Galatasaray bu değil. Luyindama'nın henüz hazır olmadığını gördüm ama doğal. 

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