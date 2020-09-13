Rıdvan Dilmen: Arda Turan bu değil ama...
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Dilmen, ''Arda, Galatasaray'a dönmeyi hak ediyordu. Arda bu mu, bu değil ama bu tür oyuncuları kullanmasını seven bir teknik adamı var.'' ifadelerini kullandı.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu.
"El doğal konumda olmadığı için pozisyona hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı.