  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ocak 2021 09:45

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe sezon başında yaptığı transferle gündemden düşmemişti. Ara transfer dönemine sayılı saatler kala Sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer dönemini nasıl geçireceğiyle ilgili de öngörülerini paylaştı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

NTV'de Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kadrosunu yorumladı. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer dönemini nasıl geçireceğiyle ilgili de öngörülerini paylaştı.

1/ 4
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarıyla ilgili yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Fenerbahçe'nin sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek çok zorlama olur." dedi.

2/ 4
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Pelkas ve Gustavo'nun kesinlikle var olması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Form durumuna göre diğer oyuncular sık sık değiştirilebilir. Oyuncular arasındaki rekabet, yönetebilirsen çok güzel." ifadelerini kullandı.

3/ 4
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM