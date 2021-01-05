Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Fenerbahçe sezon başında yaptığı transferle gündemden düşmemişti. Ara transfer dönemine sayılı saatler kala Sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer dönemini nasıl geçireceğiyle ilgili de öngörülerini paylaştı.
NTV'de Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kadrosunu yorumladı. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer dönemini nasıl geçireceğiyle ilgili de öngörülerini paylaştı.
Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarıyla ilgili yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Fenerbahçe'nin sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek çok zorlama olur." dedi.
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Pelkas ve Gustavo'nun kesinlikle var olması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Form durumuna göre diğer oyuncular sık sık değiştirilebilir. Oyuncular arasındaki rekabet, yönetebilirsen çok güzel." ifadelerini kullandı.