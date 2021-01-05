Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarıyla ilgili yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Fenerbahçe'nin sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek çok zorlama olur." dedi.