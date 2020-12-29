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  3. 29 Aralık 2020 10:52

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak

Beşiktaş - Sivasspor maçını 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı. Beşiktaş aldığı bu sonuçla puanını 28'e yükseltti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak

Beşiktaş - Sivasspor maçının beklediğinden daha fazla ortada geçtiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ben Beşiktaş'ın maçı daha erken koparacağını düşünüyordum.

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Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak

Rıza Çalımbay'ın takımların keyif veriyor. Bu maçın yorumunu yapmak çok kolay değil. 

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Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak

Çünkü 10 kişi kalmış bir takım ve soru işaretli bir gol... Maçın dönmesi ondan sonra kolay olmuyor." dedi.

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Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak

Beşiktaş'ın Başakşehir maçıyla başlayan bir serüveninin olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ya yukarıya çıkacaktı, ya da aşağıya inecekti. 

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