Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları çok konuşulacak
Beşiktaş - Sivasspor maçını 3-0'lık skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı. Beşiktaş aldığı bu sonuçla puanını 28'e yükseltti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Sivasspor maçını yorumladı.
Beşiktaş - Sivasspor maçının beklediğinden daha fazla ortada geçtiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Ben Beşiktaş'ın maçı daha erken koparacağını düşünüyordum.
Çünkü 10 kişi kalmış bir takım ve soru işaretli bir gol... Maçın dönmesi ondan sonra kolay olmuyor." dedi.