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  3. 23 Aralık 2020 09:43

Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!

Galatasaray-Göztepe maçını yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyundan alınmasına tepki gösteren Diagne'yi "Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir. Oyuncu yapabilir, ama en son yapacak isim Diagne'dir. Hoca sana şans veriyor zaten" sözleriyle eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!

Galatasaray 'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray mükemmel bir futbol oynadı.

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Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!

Son dakikada golü atsalar gol farkıyla lider olacaklardı. Marcao'nun yokluğunda sol stoper oynayan Luyindama'nın %100 hazır olmadığını görebiliyorum.

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Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!

Yenilen golde kademeye girdi ama topu çıkaramadı" dedi.

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Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!

"Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir" Dilmen ayrıca, "Diagne zaten topu tutabilen bir oyuncu değil, çıkarken kapris yapıyor ama doğru bir değişiklik. 

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