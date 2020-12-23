Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye rest!
Galatasaray-Göztepe maçını yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oyundan alınmasına tepki gösteren Diagne'yi "Galatasaray'da en son kapris yapacak oyuncu Diagne'dir. Oyuncu yapabilir, ama en son yapacak isim Diagne'dir. Hoca sana şans veriyor zaten" sözleriyle eleştirdi.
Galatasaray 'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray mükemmel bir futbol oynadı.
Son dakikada golü atsalar gol farkıyla lider olacaklardı. Marcao'nun yokluğunda sol stoper oynayan Luyindama'nın %100 hazır olmadığını görebiliyorum.