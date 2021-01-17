Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.