Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Beşiktaş'ın maçın ilk 15 dakikası ve ikinci yarının tamamında üstün oynadığını belirten Dilmen, Cüneyt Çakır'ın kariyerinin en kötü maçlarından birini yönettiğini belirtirken Sergen Yalçın'ı ise ilginç bir ifadeyle övdü.
Larin'in pozisyonunda aslında doğru sürdü topu... Ya vuracaktı, ya çalım atacaktı. Tam vururken son anda sekti top.
Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.