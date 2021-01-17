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  3. 17 Ocak 2021 23:00

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. Beşiktaş'ın maçın ilk 15 dakikası ve ikinci yarının tamamında üstün oynadığını belirten Dilmen, Cüneyt Çakır'ın kariyerinin en kötü maçlarından birini yönettiğini belirtirken Sergen Yalçın'ı ise ilginç bir ifadeyle övdü.

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki açıklamaları şu şekilde: 

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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Larin'in pozisyonunda aslında doğru sürdü topu... Ya vuracaktı, ya çalım atacaktı. Tam vururken son anda sekti top. 

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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.

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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın için çok konuşulacak sözler

Beşiktaş iyi başladı ama Galatasaray dengeyi buldu. Diagne biraz daha hareketli olsa Galatasaray golü bulabilir. 

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