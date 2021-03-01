Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Erol Bulut ile çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe yönetimine de övgüler yağdırdı. İşte Rıdvan Dilmen’in o açıklamaları…
Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır’n devleştiği maçta Pelkas’ın attığı tek gol Fenerbahçe’ye yetti.
Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pelkas’ın şık golüyle 1-0 kazandı.