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  3. 01 Mart 2021 08:25

Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Erol Bulut ile çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe yönetimine de övgüler yağdırdı. İşte Rıdvan Dilmen’in o açıklamaları…

Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak

Süper Lig'in 27. Haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

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Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak

Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır’n devleştiği maçta Pelkas’ın attığı tek gol Fenerbahçe’ye yetti.

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Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak

Fenerbahçe Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pelkas’ın şık golüyle 1-0 kazandı.

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Rıdvan Dilmen’in bu açıklamaları çok konuşulacak

NTV ekranlarında Süper Lig’in en kritik maçlarından birisi olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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