Rıdvan Dilmen'in ofsayt çizgisi şaşkınlığı: ''Hayatımda böylesini görmedim''
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Ankaragücü maçında çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ''Hayatımda böyle bir çizgi görmedim'' dedi.
Rıdvan Dilmen, MKE Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını TV8.5 ekranlarında değerlendirdi.
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Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.
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"TUHAF BİR ÇİZGİ ÇEKİLİYOR"
Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.
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FENERBAHÇE PUANINI 20 YAPTI
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi.
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