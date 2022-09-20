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Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber

Boksun efsane ismi Mike Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını açıkladı.

Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber - Resim: 1

Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.

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Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber - Resim: 2

Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.

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Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber - Resim: 3

"KONUŞAMIYORUM BİLE"

Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber - Resim: 4

SİYATİK NEDİR?
Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.

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