Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber

"KONUŞAMIYORUM BİLE"

Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.