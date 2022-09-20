Ringlerin efsanesi Mike Tyson'dan üzücü haber
Boksun efsane ismi Mike Tyson, siyatik hastalığına yakalandığını açıkladı.
Ünlü boksör Mike Tyson geçtiğimiz ay tekerlekli sandalyede otururken görüntülenmesinin sebebini açıkladı.
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Sırtındaki sinir zedelenmesi nedeniyle tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kaldığını belirten Tyson, siyatik hastalığına yakalandığı paylaştı.
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"KONUŞAMIYORUM BİLE"
Newsmax TV’ye konuşan boksör, "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki bu sahip olduğum tek hastalık. Şu an harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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SİYATİK NEDİR?
Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.
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