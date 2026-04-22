Rıza Kayaalp’ten tarihi rekor: 13. kez Avrupa Şampiyonu oldu!
Milli gururumuz Rıza Kayaalp, 610 gün sonra döndüğü minderde Avrupa Güreş Şampiyonası tarihini yeniden yazdı. Grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini tek tek deviren Kayaalp, finalde Macar rakibini mağlup ederek 13. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milli sporcumuz efsanevi Karelin’in rekorunu kırarak Avrupa’nın en çok şampiyon olan güreşçisi unvanını aldı.
Kaynak: DHA / İHA
610 gün sonra yeniden mindere dönen ve 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi olarak 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını yeniden zirveye yazdırdı ve tarihe geçti.
Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Rıza Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan’ı 4-0 öndeyken 78. saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, zorlu geçen mücadelede kaşının açılmasına rağmen mindere dönerek büyük bir direnç ortaya koydu.
