SON DAKİKA
MİLLİ PİYANGO'DA AMORTİ KAZANAN NUMARALAR DA BELLİ OLDU
İŞTE MİLLİ PİYANGO'DA 100 MİLYON TL'Yİ KAZANAN NUMARA
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Aralık 2020 23:07

rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor. 

rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek. Son iki sezondaki hayal kırıklığı sebebiyle yönetim bu sezon işi sıkı tutarken, bu çerçevede sezon başı yapılan transferlerin dışında sarı-lacivertlilerin üç bölgeye daha takviye yapabileceği belirtildi. Bunların başında savunma hattı geliyor.

1/ 41
rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

20 golle ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında olan Fenerbahçe öncelikle bu bölgeye takviye yapacak. Bunun yanı sıra bir kanat forvet ve bir de orta saha arayışı söz konusu... Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.

2/ 41
rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Sarı lacivertli takım hücum hattını gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan ancak sakatlık derdinden bir türlü tam kadro olamayan Kanarya, genç isimlere yöneldi ve aradığı ismi Flamengo'da buldu.

3/ 41
rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

Flamengo'nun genç golcüsü Lincoln Fenerbahçe'nin listesine girdi. 20 yaşındaki sambacı için Kanarya'nın eski yıldızı Luciano'dan olumlu referans geldi. İngiliz ekiplerinin de radarında olan Lincoln, kanatlarda da oynayabiliyor.

4/ 41
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM