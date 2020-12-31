rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer operasyonuna devam ediyor.
Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek. Son iki sezondaki hayal kırıklığı sebebiyle yönetim bu sezon işi sıkı tutarken, bu çerçevede sezon başı yapılan transferlerin dışında sarı-lacivertlilerin üç bölgeye daha takviye yapabileceği belirtildi. Bunların başında savunma hattı geliyor.
20 golle ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında olan Fenerbahçe öncelikle bu bölgeye takviye yapacak. Bunun yanı sıra bir kanat forvet ve bir de orta saha arayışı söz konusu... Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Sarı lacivertli takım hücum hattını gençleştirmek için çalışmalara başladı. Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan ancak sakatlık derdinden bir türlü tam kadro olamayan Kanarya, genç isimlere yöneldi ve aradığı ismi Flamengo'da buldu.