rol Bulut eski öğrencilerini transfer etmek istiyor

20 golle ligin en çok gol yiyen ekipleri arasında olan Fenerbahçe öncelikle bu bölgeye takviye yapacak. Bunun yanı sıra bir kanat forvet ve bir de orta saha arayışı söz konusu... Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.