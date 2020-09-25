Roma Marcao için kararını verdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi.
Sarı-kırmızılı takımın, bonservisinden en az 15-20 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı stoperle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.
Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi.