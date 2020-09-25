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  3. 25 Eylül 2020 19:46

Roma Marcao için kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi.

Roma Marcao için kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao sergilediği performansla önemli kulüplerin gündemine girdi.

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Roma Marcao için kararını verdi

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisinden en az 15-20 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planladığı stoperle ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.

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Roma Marcao için kararını verdi

Corriere dello Sport'un haberine göre oyuncuyla bir süredir ilgilenen Roma, transferde rotasını çizdi.

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Roma Marcao için kararını verdi

Başkent ekibi, geride bıraktığımız sezon Manchester United'dan kiraladıkları Chris Smalling'in bonservisini alamaması durumunda Marcao için girişimde bulunacak.

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