Roma teklifi kabul etti! Cengiz Ünder'in yeni takımı...

ANLAŞMA SAĞLANDI! Calciomercato'nun haberine göre; Roma forması giyen Cengiz Ünder'in Napoli ile anlaştığını ve bonservis bedelinin de 25+5 milyon Euro olduğu yazıldı. Haberin devamında; 22 yaşındaki oyuncunun da yıllık 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.