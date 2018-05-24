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  3. 24 Mayıs 2018 17:08

Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor !

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'yla ilgili gündeme damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan habere göre; Ronaldinho aynı anda iki kadınla birden evlenecek

Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor !

Ronaldinho'nun Ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi.

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Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor !

İki kadının aralıktan bu yana Ronaldinho'nun Rio de Janeiro'daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları iddia edildi.

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Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor !

Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle dünya evine girecek. Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi.

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Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor !

Düğünde Ronaldinho'nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak. Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor.

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