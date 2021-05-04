Ronaldo için sürpriz transfer iddiası
Juventus'tan ayrılacağı konuşulan ve adı Manchester United ve Real Madrid'le anılan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir takım gündeme geldi. 36 yaşındaki yıldızın altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a gitmeye hevesli olduğu iddia edildi.
Juventus ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bbakılan Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.
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İtalyan gazeteci Claudio Raimondi, 36 yaşındaki yıldız futbolcunun yetiştiği kulüp olan Sporting Lizbon'a dönmeye istekli olduğunu ileri sürdü.
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Ancak İtalyan gazeteci, Ronaldo'nun koşullar ne olursa olsun Juventus sözleşmesinin son yılını görmek istediğini ileri sürdü.
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Haberde eski kulüpleri Real Madrid ve Manchester United'la da anılan Cristiano Ronaldo'nun Madrid'e dönme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.
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