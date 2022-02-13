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Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar

Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, aldığı kararla herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar - Resim: 1

ri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor.

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Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar - Resim: 2

Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor.

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Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar - Resim: 3

Portekiz'de başlayan futbol kariyerine ulaşılması zor rekorlar ve başarılar ekleyen dünya yıldızı, bu sezon Manchester United'a geri dönmüştü.

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Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar - Resim: 4

Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu.

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