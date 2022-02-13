Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar
Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, aldığı kararla herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor.
ri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolun son 20 yılına damga vurdu ve vurmaya devam ediyor.
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Uzun yıllardır Lionel Messi'yle birlikte futbolun zirvesini paylaşan Portekizli yıldız, son dönemde beklentileri karşılayamıyor.
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Portekiz'de başlayan futbol kariyerine ulaşılması zor rekorlar ve başarılar ekleyen dünya yıldızı, bu sezon Manchester United'a geri dönmüştü.
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Real Madrid'de forma giydiği dönemde kariyerinin en parlak dönemlerini geçiren Ronaldo, Juventus'a transfer olmuştu.
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