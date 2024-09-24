Ronaldo'nun başı dertte: Çocukları ''istenmeyenler'' ilan edildi
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr formasını terleten, dünya futbolunun en iyilerinden Ronaldo bu sefer de çocukları yüzünden dertte.
beIN SPORTS'un haberine göre; V+Fama programında konuşan Portekizli gazeteci Adriano Silva Mertens, Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu olarak görülen San Julian eğitim merkezine çocuklarının kaydını yaptıramadı.
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Çocukların okula kaydının reddedilme sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteği olduğu aktarıldı.
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Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeleri olduğu belirtildi.
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Mertens velilerin endişeli olduğunun altını çizerek, "Okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler." ifadelerini kullandı.
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