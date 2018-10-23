Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United-Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında taktığı saat geceye damga vurdu.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oyanacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Cristiano Ronaldo, yeni aldığı saatini adeta görücüye çıkardı.
Basın toplantısında saatini göstermek için çabaladığı izlenimi uyandıran Cristiano Ronaldo'nun sürekli elini kaldırmak için adeta bahane kolladığı gözlendi.
Fazlaca su içip, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.