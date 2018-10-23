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  3. 23 Ekim 2018 14:37

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United-Juventus maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında taktığı saat geceye damga vurdu.

Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oyanacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Cristiano Ronaldo, yeni aldığı saatini adeta görücüye çıkardı.

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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !

Basın toplantısında saatini göstermek için çabaladığı izlenimi uyandıran Cristiano Ronaldo'nun sürekli elini kaldırmak için adeta bahane kolladığı gözlendi.

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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !

Fazlaca su içip, basın mensuplarını dinlerken çenesini tutan, konuşurken sık sık sol elini kaldıran Cristiano Ronaldo, insanların kolundaki saate odaklanmasına neden oldu.

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Ronaldo'nun saatinin fiyatı dudak uçuklattı !

Üzerinde elmas işlemeler bulunduran Cristiano Ronaldo'nun saati, basın toplantısında konuşulanların önüne geçti.

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