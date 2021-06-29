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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina sırtındaki görüntü ile olay oldu

Geçtiğimiz akşam Belçika ile karşı karşıya gelen Ronaldolu Portekiz sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda ederken tribünlerdeki görüntü dikkat çekti.

Geçtiğimiz akşam Belçika ile karşı karşıya gelen Ronaldolu Portekiz sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Son şampiyon Portekiz'de Ronaldo büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Geçtiğimiz akşam Belçika ile karşı karşıya gelen Ronaldolu Portekiz sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Son şampiyon Portekiz'de Ronaldo büyük hayal kırıklığı yaşadı.

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Turnuvada kırılmadık rekor bırakmayan Portekiz'in dünya yıldızı Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızı bu turnuvada da yalnız bırakmadı. Güzel model Rodriguez tribünde yerini aldı.

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Portekiz Belçika’ya yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası’na veda ederken, Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in maçtaki görüntüsü dikkat çekti.

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