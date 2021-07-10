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  4. Rosier’den Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Rosier’den Beşiktaşlıları heyecanlandıran paylaşım

Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Valentin Rosier, çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta forma giyen Rosier, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

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Sezonu Beşiktaş’ta kiralık olarak tamamlayan Fransız oyuncu sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sporting Lisbon’a döndü.

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Çalışmalarına bireysel antrenörüyle devam eden Rosier, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

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25 yaşındaki oyuncu antrenman görüntülerinin yer aldığı videolarla birlikte Beşiktaş forması giydiği bir resmi de paylaştı.

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