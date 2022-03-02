Rusya Ukrayna savaşı sonrası muhabire şok tepki
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken spor camiasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA ve FIFA, Rus takımlarının organizasyonlardan men edildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Lig Kupası Finali'nde karşı karşıya gelen Liverpool ile Chelsea nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Normal süresi 0-0 sona eren maç penaltılara gitmiş ve kazanan Liverpool olmuştu.
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Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in bir muhabirin sorusuna verdiği sert yanıtlar gündem oldu.
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Rusya Ukrayna savaşı ve Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile ilgili bir soru soran muhabire sert yanıtlar veren Tuchel çok öfkelendi.
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Rusya Ukrayna savaşı hakkında hakkında soru sorulmasını istemeyen Tuchel, muhabire "Bu tarz soruları bana sormayı kesin" diyerek tepki gösterdi. İşte Tuchel'in gündem olan o sözleri…
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