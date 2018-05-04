Ryan Babel yuvadan uçuyor !
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'e Çin ve Katar'dan ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.(Sabah)
Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.
Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.