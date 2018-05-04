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  3. 04 Mayıs 2018 11:40

Ryan Babel yuvadan uçuyor !

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'e Çin ve Katar'dan ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi.

Ryan Babel yuvadan uçuyor !

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yıldızını tekrar parlattığı isimlerden birisi olan Ryan Babel, özellikle bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.(Sabah)

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Ryan Babel yuvadan uçuyor !

Hollandalı futbolcuyla Çin ve Katar'dan çok sayıda teklif geldiği, menajerlerin de siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.

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Ryan Babel yuvadan uçuyor !

Babel'i satmak istemeyen Beşiktaş yönetiminin sadece yüksek bir teklif gelirse değerlendirmeye almayı düşündüğü belirtildi.

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Ryan Babel yuvadan uçuyor !

İLK İKİDE BİTİRİRLERSE KESİN KALACAK

31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kaderini belirleyecek bir başka konu ise Beşiktaş'ın Süper Lig'i tamamladığı sıra olacak.

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