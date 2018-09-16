Sagna Beşiktaş'ın teklifini doğruladı !

"PREMİER LİG KADAR OLMASA DA SEVİYESİ YÜKSELEN BİR LİG"



Sagna yaptığı açıklamada; "Dürüst olmak gerekirse burada Premier Lig kadar olmasa da güzel bir seviye var. Üst düzey bir seviye. Bazı milli takımlarda oynayan mükemmel oyuncular var. Lig gelişiyor."