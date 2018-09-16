Sagna Beşiktaş'ın teklifini doğruladı !
Manchester City'den ayrıldıktan sonra MLS ligi takımlarından Montreal Impact ile anlaşan Bacary Sagna, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Manchester City'den ayrıldıktan sonra MLS ligi takımlarından Montreal Impact ile anlaşan Bacary Sagna, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
(FutbolArena).
35 yaşındaki futbolcu, Manchester City'den ayrıldıktan sonra birçok ülkeden teklif aldığını söylerken, Türkiye'den Beşiktaş'tan da kendisine teklif geldiğini dile getirdi..
"PREMİER LİG KADAR OLMASA DA SEVİYESİ YÜKSELEN BİR LİG"
Sagna yaptığı açıklamada; "Dürüst olmak gerekirse burada Premier Lig kadar olmasa da güzel bir seviye var. Üst düzey bir seviye. Bazı milli takımlarda oynayan mükemmel oyuncular var. Lig gelişiyor."
"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"
"MLS dahil olmak üzere dünyanın her yerinden teklif aldım. İngiltere'den teklif aldım. Türkiye'den Beşiktaş'tan teklif aldım ama burada olmayı istedim. Kalbimin sesini dinledim. Benevento'dan da teklif aldım ve şaşırdığımı söylemeliyim. Tamamiyle kişisel seçimimi yaptım ve burada olduğum için mutluyum." .