Şampiyon Bursaspor Trendyol 1. Lig'de!
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Somaspor’u 5-1 gibi ezici bir skorla geçerek Trendyol 1. Lig’e yükseldi. 40 binden fazla taraftarın önünde kazanılan şampiyonlukta, Gökhan Kırdar’ın performansı ve dev koreografi geceye damga vurdu. Yeşil-beyazlı yönetim, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan acı okul saldırıları nedeniyle kutlama programını iptal ederek tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.
Kaynak: DHA / İHA
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta fırtına gibi esen Bursaspor, ligin bitimine bir hafta kala Somaspor’u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig vizesini aldı.
Yeşil-beyazlı ekibe şampiyonluğu getiren goller 10. ve 71. dakikada Emir Kaan Gültekin, 51. dakikada Eyüp Akcan, 68. dakikada Ertuğrul İdris Furat ve 64. dakikada Emre Sağlık'ın kendi kalesine attığı vuruşla geldi.
Somaspor’un tek sayısı ise 85. dakikada Namık Barış Çelik’ten geldi.
Stadyumu tıklım tıklım dolduran 45 bini aşkın yeşil-beyaz sevdalısı, görsel bir şölene imza attı.
