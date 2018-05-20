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  3. 20 Mayıs 2018 22:52

Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı.

Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

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Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

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Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

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Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

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